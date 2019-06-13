Dinar'da Şehit Tevfik Aksu için hatıra ormanı kuruldu

Dinar Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından Dinar'a bağlı Uluköy
'de Şehit Jandarma
Astsubay Üst Çavuş Tevfik Aksu
için hatıra ormanı kuruldu.
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
, Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan
, şehit annesi Emine Aksu ve yakınlarının katıldığı hatıra ormanı açılış programında şehidimizin anısına 50 dekarlık bir alan ağaçlandırıldı.
Programda konuşan Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, her şeyimizi gazilerimize ve şehitlerimize borçlu olduğunu, onları hiçbir zaman unutmamak adına devletin her türlü çalışmayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Kaynak: AAUluköy
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