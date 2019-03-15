15 Mart 2019, 12:50
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Dinar'da Tıp Bayramı Kutlandı

Dinar

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Dinar Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Dinar Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren Pek ile görüşen Başkan Acar, daha sonra bütün personelin tek tek günlerini kutladı.

Gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarını yürüten sağlık çalışanlarını kutladığını ifade eden Acar, "Bizlerin sağlığı için 24 saat boyunca gerekli çalışmaları yapıyorsunuz. Bu dünyada en önemli şey sağlıktır. Bizim sağlığımızı bizden daha fazla düşündüğünüz için teşekkür ederiz." dedi. 14 Mart, Saffet Acar, Dinar, Tıp Bayramı, Güncel
Kaynak: AA