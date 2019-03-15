Dinar'da Tıp Bayramı Kutlandı

Dinar
Belediye Başkanı Saffet Acar
, 14 Mart Tıp Bayramı
nedeniyle Dinar Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren
Pek ile görüşen Başkan Acar, daha sonra bütün personelin tek tek günlerini kutladı.
Gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarını yürüten sağlık çalışanlarını kutladığını ifade eden Acar, "Bizlerin sağlığı için 24 saat boyunca gerekli çalışmaları yapıyorsunuz. Bu dünyada en önemli şey sağlıktır. Bizim sağlığımızı bizden daha fazla düşündüğünüz için teşekkür ederiz." dedi.
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Kaynak: AA