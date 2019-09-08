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Dinar'da trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

08.09.2019 21:20 Dinar'da trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Dinar ilçesine bağlı Uluköy-Dombayova karayolu istikametine doğru seyir halinde bulunan Mehmet D. idaresindeki 32 EY 686 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu takla attı. Kazada şoför Mehmet D. ile yolcular Hürü K. (50), Selvi D. (61), Selehattin D. (16), Yusuf D. (14), ve Zeliha Y., yaralandı. Yaralılardan Zeliha Y.'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Dinar Devlet Hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR


Uluköy, Afyon, Dinar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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