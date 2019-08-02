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Dinar'da trafik kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

02.08.2019 08:15 Dinar'da trafik kazası: 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece 21.00 saatlerinde Dinar-Çay karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Can K. (21) yönetimindeki 06 FSH 53 plakalı araç Dinar-Çay karayoluna doğru seyir halindeyken Tatarlı beldesine geldiğinde aynı istikamette seyir halinde bulunan Fevzi Ç. (52) idaresindeki 06 BV 3278 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 06 BV 3278 plakalı araçta bulunan Deniz Şarp Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazada yaralanan yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, yaralı Deniz Şarp Ç. (10) Dinar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Dinar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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