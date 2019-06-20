20.06.2019 13:07
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Dinar'da voleybol turnuvası

Dinar

Dinar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Dinar Türk Hava Kurumu (THK) Sportif Havacılık Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 100'üncü yılına özel voleybol turnuvası düzenlendi.

Dinarilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve DinarTürk Hava Kurumu(THK) Sportif Havacılık Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 100'üncü yılına özelvoleybolturnuvası düzenlendi.
İlçede, 27 Haziran'a kadar sürecek voleybol maçlarına sekiz takım katıldı.

Dinar Kapalı Spor Salonunda devam eden müsabakalarda hakemlik görevlerini ise beden eğitimi öğretmeni MuhammetKeskinile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır üstlendi.
Çakır, yaptığı açıklamada, öğrencileri, Dinar halkını ve bütün vatandaşları spora teşvik etmek, sağlıklı yaşamlarına destek olmak için Milli Mücadelenin 100'üncü anısına özel bir turnuva düzenlediklerini söyledi.
Kaynak: AA
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