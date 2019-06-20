Dinar'da voleybol turnuvası

Dinar
ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve DinarTürk Hava Kurumu
(THK) Sportif Havacılık Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 100'üncü yılına özelvoleybol
turnuvası düzenlendi.
İlçede, 27 Haziran'a kadar sürecek voleybol maçlarına sekiz takım katıldı.
Dinar Kapalı Spor Salonunda devam eden müsabakalarda hakemlik görevlerini ise beden eğitimi öğretmeni MuhammetKeskin
ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır üstlendi.
Çakır, yaptığı açıklamada, öğrencileri, Dinar halkını ve bütün vatandaşları spora teşvik etmek, sağlıklı yaşamlarına destek olmak için Milli Mücadelenin 100'üncü anısına özel bir turnuva düzenlediklerini söyledi.