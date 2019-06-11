Dinar'da zabıtaların dilenci operasyonu

Dinar Belediyesi Zabıta
Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde dilenci operasyonu gerçekleştirdi.
Vatandaşların şikayeti üzerine dilencilik yaparak rahatsızlık veren kişilere yönelik yapılan çalışmalarda bu işi meslek haline getiren iki kadın yakalandı.
Belediye Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencilerin üzerinden yüklü miktarlarda kağıt ve madeni para çıktı.
Gerekli ceza işlemlerinin yapılmasının ardından dilenciler uyarılarak belediyeden gönderildi.
Kaynak: AA
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