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Dinar'daki ormanların korunmasında teknoloji kullanılacak

Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, ilçedeki bütün ormanlık alanlarda teknolojik ürünlerin kullanılacağını belirtti.

06.09.2019 15:56 Dinar'daki ormanların korunmasında teknoloji kullanılacak
Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, ilçedeki bütün ormanlık alanlarda teknolojik ürünlerin kullanılacağını belirtti.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, ormanlara karşı işlenen suçları engellemeye çalıştıklarını kaydetti.
Açıklamada, "Dinar Orman İşletme Müdürlüğünce ormanlardan usulsüz faydalanma, orman yangınları ile mücadele, kaçak avlanma, otlatmaya yasaklanmış alanlar da usulsüz otlatma, açma işgal gibi kanun dışı olayları tespit etmek amacıyla drone ve foto kapan gibi teknolojik ürünler kullanılacak. Buradaki amacımız insanlara ceza yazmak değildir. Ormanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesidir." ifadelerine yer verildi.

Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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