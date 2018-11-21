Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar
ilçe kaymakamı Selami Kapankaya
, şehit yakınlarını ve gazileri evlerinde ziyaret etti.
Kaymakam Kapankaya, Dinar'a bağlı Tatarlı
kasabasında ikamet eden Şehit Pilot
Binbaşı Muzaffer Garip'in Kardeşi Kadir Garip'i, Terör Gazisi Osman Karaca'yı, Okçular
köyünde ikamet eden Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın Babası Musa İnan'ı ve Akçaköy
köyünde ikamet Eden Şehit Uzman Çavuş Alper Taşbaş'ın annesi Saliha Taşbaş'a ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretlerin devam edeceğini aktaran Kapankaya, yaptığı açıklamada, şehit yakınları ve gazilerin devlete emanet olduğunu, her türlü istek ve taleplerinde kapılarımızın sonuna açık olduğunu ifade etti.
Kapankaya'dan köy okullarına ziyaret
Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya "Eğitimde Kalitenin Artırılması Odaklı" proje kapsamında ilçeye bağlı Kınık
, Okçular, Alparslan köyleri ve Tatarlı kasabasında bulunan ilkokulları ziyaret etti.
Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle görüşen Kaymakam Kapankaya, okulların genel ihtiyaç ve eksikliklerini tespit ederek, gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Eğitim ziyaretlerine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İrfan Yüksel'de katıldı.
Dinar'da Mevlid-i Nebi programı
Dinar'da Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
Park Ala düğün salonundaki programa Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek
, Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda okul öğrencileri tarafından orotoryo gösterileri yapılarak, ilahiler ve şiirler okundu.
Selami Kapankaya,Dinar
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:08