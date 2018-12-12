Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar
Kaymakamı Selami Kapankaya
, Sermaye Piyasası Yatılı Bölge Orta Okulunu (YBO) ziyaret etti.
Kapankaya, okul ziyaretinde idareciler ve öğretmenlerle toplantı düzenledi.
Eğitim ve öğretime çok önem verdiklerini, bu nedenle ilçede ve köylerde bulunan okulları gezmek istediğini belirten Kapankaya, "İlçedeki eğitimin çıtasını her zaman bir adım daha ileriye götürüp yükseltmek bütün eğitim camiasının görevidir. Bütün öğretmenlerimizden ve müdürlerimizden istediğimiz, daha özverili bir şekilde çalışarak öğrencilerimizin başarılarını artırmalarıdır." ifadelerini kullandı.
Dinar'da hükümlüler kamu yararına çalışacak
Dinar Kaymakamlığı ile İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Kaymakamlık
binasında düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya ve Dinar Cumhuriyet Başsavcı
vekili Hüseyin Kaçar
katıldı.
İmzalanan protokolde, Dinar Kaymakamlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan hükümlülerin kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalıştırılmalarına ilişkin maddeler yer aldı.
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:51