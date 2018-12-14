Dinar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar
'ın Dinar
ilçesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Gelişim Eylem Planı çerçevesinde Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine seminer verildi. Aralık
ayı semineri Dinar Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve Temel Dini Bilgiler derslerinde yer alan ibadet konularının öğretilmesinde temel ilkeler, öğretim metotları ve materyallerin hazırlanması ve kullanılması,içerikli sunum Fatih
Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ayşe Bal tarafından yapıldı.
Dinar'da tecrübe paylaşım toplantısı Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından din görevlilerine yönelik tecrübe paylaşım toplantısı düzenlendi.
Dinar Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyı Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından görevlendirilen Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı yönetti.
Yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen İstanbul Başakşehir
'den Hz. Ebu Bekir Camii İmam-Hatibi Abdülhalik Selman, Balıkesir Ayvalık
'tan İlhan Köse ve Çanakkale Lapseki
'den Mustafa Sözen
hazırladıkları projeleri din görevlilerine aktardı.
Toplantıya Dazkırı
, Başmakçı
ve Evciler
ilçesinde görev yapan din görevlileri de katıldı.
Toplantı sonrası misafir imam hatipler Santral Erkek Hafızlık Kur'an kursunu ziyaret ederek hafızlık yapan öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Afyonkarahisar,Dinar
14 Aralık 2018 Cuma 16:10