Dinar'dan kısa kısa

Dinar T Tipi Açık ve Kapalı Ceza infaz Kurumundan emekli olan personellere teşekkür belgesi verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, kurumlardan emekli olan Başmemuru Reşide Özen, Muhittin Özen ile Ayhan Kaya'ya teşekkür belgesini takdim etti.

Başsavcı Eskiler, emekli olan personellere aileleri ile birlikte sağlıklı mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatı diledi.

Zabıta Haftası

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı Zabıtalar Haftasını kutlayarak belediyede görevli zabıtaları ziyaret etti.

Zabıtalara çiçek takdim eden Belediye Başkanı Nihat Sarı, zabıta teşkilatının 193'üncü yılını tebrik ettiğini söyledi.

Dinar Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı ise, başkanın ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, bütün zabıtaların her an görevi başında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA