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Dinar'dan kısa kısa

Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki öğrencilerin bisikletle okula gidip gelmelerini teşvik için "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projesini başlattı.

27.09.2019 10:50Dinar'dan kısa kısa
Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki öğrencilerin bisikletle okula gidip gelmelerini teşvik için "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projesini başlattı.
Proje kapsamında yapılan ilk etkinlikte öğrenciler yaklaşık 2 kilometre pedal çevirerek okullarına bisikletleri ile gitti.
Düzenlenen etkinliğe, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş katıldı.
İtfaiye Haftası
Dinar'da "İtfaiyecilik Haftası" kutlandı.
İlçe Belediye Başkanı Nihat Sarı, itfaiye çalışanlarının haftalarını kutlamak üzere Dinar Belediyesi İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti.
Burada itfaiye çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Sarı, çiçek takdim etti.

Nihat Sarı, İtfaiye, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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