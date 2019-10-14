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Dinar'dan kısa kısa

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar'da köy muhtarları toplantısına katıldı.

14.10.2019 15:42Dinar'dan kısa kısa
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar'da köy muhtarları toplantısına katıldı.
Dinar Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Özkaya, devletin bütün köylere hizmet ettiğini söyledi.
Özkaya, "İçme suyu maliyetlerinin düşürülmesi adına bazı çalışmalarımız var. Bazı köylerde ise yol sorunlarımız bulunuyor. İnşallah, 5 yıl içinde Afyonkarahisar'ın köylerinin yollarını asfaltlamış olacağız." dedi.
Toplantıya, Özkaya'nın yanı sıra Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, daire müdürleri ile muhtarlar katıldı.
Dinar'da mezbahane açılışı
Dinar Belediyesi tarafından ilçeye yaptırılan mezbahanenin açılışı gerçekleştirildi.
Santral Mahallesi'ndeki mezbahanenin açılışına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Sarı, açılışta yaptığı konuşmada, mezbahanenin 100 günlük çalışma programı kapsamında yer aldığını artık kasap esnaflarının ilçe dışına gitmek zorunda kalmayacağını söyledi.
Ali Özkaya da, siyasette en önemli değerin güven olduğunu, siyasetçilerin vatandaşlara verdiği sözleri mutlaka yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından açılışı yapılan mezbahane gezildi.

Ali Özkaya, AK Parti, Afyon, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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