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Dinar'dan kısa kısa

Dinar Belediyesi tarafından "Halk Günü" toplantısı düzenlendi.

26.10.2019 15:48Dinar'dan kısa kısa
Dinar Belediyesi tarafından "Halk Günü" toplantısı düzenlendi.
Konak Mahallesinde düzenlenen toplantıya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Mahalle Muhtarı Vasfi Gültaş, belediye birim amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Muhtar ve mahalle sakinlerinin isteklerini dinleyen Başkan Sarı, "Her hafta bir mahallemizi ziyaret edeceğiz. Mahallelerimizde yaşanan sorunları siz değerli mahalle sakinleriyle birlikte çözeceğiz." dedi.
Dinar'da Hasta Hakları Günü

Dinar Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kutlandı.
Hastane binasındaki programda, hasta haklarını anlatan broşürler dağıtılarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Hastane Yöneticisi İbrahim Eren Pek, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların en iyi şekilde tedavi görmelerini sağlamak ve haklarını bilmeleri açısından gerekli tüm bilgilendirmeleri yapacaklarını ifade etti.

Dinar Belediyesi, Nihat Sarı, Konak, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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