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Dinar'dan kısa kısa

Dinar İlçe Müftü Vekili Faruk Gündoğan ilçede hafızlık eğitimi gören öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye etti.

13.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:16Dinar'dan kısa kısa
İlçe Müftü Vekili Faruk ilçede hafızlık eğitimi gören öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye etti.
Santral Mahallesi'ndeki Kur'an kursunu ziyaret eden Gündoğan, burada öğrencilerle sohbet edip, gördükleri dersleri takip etti.
Öğrencilere hafızlık konusunda bilgi veren Gündoğan, bütün öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye etti.
Şehit ailesine ziyaretler
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Dinar'da şehit Teğmen Şafak Evran'ın baba evini ziyaret etti.
İlçeye bağlı Yıprak Köyü'nde yaşayan şehit ailesini ziyaret eden Köksal, bir süre Evran ailesiyle sohbet etti.
Her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Köksal, "Şehit ailelerimiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz." dedi.

Kuran-ı Kerim, Gündoğan, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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