Haberler » Güncel » Dinar'dan kısa kısa - Haber

Dinar'dan kısa kısa

CHP Dinar İlçe Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Elazığ ve Malatya'ya yardım kampanyasında toplanan gıda ve giyecek malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

02.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:18Dinar'dan kısa kısa
CHP İlçe Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Elazığ ve Malatya'ya yardım kampanyasında toplanan gıda ve giyecek malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.
Yardım kampanyasına Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerinden de destek verildi.
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, yardım kamyonun deprem bölgesine uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, böyle afet durumlarında Türk Milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu belirterek, yardımda bulunan herkese teşekkür etti.
Dinar'da oyun parkı açılışı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni bir çocuk oyun parkı hizmete girdi.
Oyun parkının sahibi Nuri Atalay, açılışta yaptığı konuşmada, "Oyun parkımız 10 yaşına kadar çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Çocuklarımızın zeka gelişimine büyük destek olacacağına inanıyoruz." dedi.
Oyun parkının açılışına, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Dinar CHP İlçe Başkanı Ali Arıkan, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Deprem, Afyon, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:01:48