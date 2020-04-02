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Dinar'dan kısa kısa

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatları doğrultusunda belediye zabıta ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede hizmet veren ekmek fırınları denetlendi.

02.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:06
Dinar'dan kısa kısa
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatları doğrultusunda belediye zabıta ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede hizmet veren ekmek fırınları denetlendi.
Ayrıca, İnşaat Müteahhitlerine ve petrol ofislerine maske ve eldiven kullanılması için uyarı tebligatlarını teslim edildi.

Denetimlerle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Sarı, ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye olarak özverili çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Sarı, "Vatandaşların ortak kullanım alanlarında gerekli dezenfektan çalışmaları sürdürürken fırın işletmecilerine, inşaat müteahhitlerine ve petrol ofisleri çalışanlarına hijyen açısından maske ve eldiven kullanılması gerektiği hakkında bilgilendirme yaparak uyarı tebligatlarını ekiplerimiz teslim ediyor." dedi.

Dinar Kaymakamlığı'ndan koronavirüs tedbirleri
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Kaymakamlıkça koronavirüse karşı alınan tedbirler açıklandı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe hastanesinde olası durumlara karşı koronavirüse karşı tüm hazırlıkların yapıldığı bildirildi.
Henüz nöbet kısmi evde çalışma sistemine yeni geçiliyor iken resmi kurumlarda yaşlı, kronik rahatsızlığı olan, engelli, 12 yaşından küçük çocuğu olan personele izinlerinde kolaylık gösterildiği belirtilern açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlk aşamadan itibaren köy ve mahalle muhtarlarına, vatandaşa mesaj ve bilgi verilerek zaruri durumlar hariç devlet dairelerine gelmemeleri, kalabalıktan kaçınılması ve dışarıda da sosyal mesafeye dikkat edilmesi için bilgilendirme yapılmış, önlemler alınmıştır.
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağından sonra konuya ilişkin toplantı yapılmış ve Dinar Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuş, 8 gruba ayrılmış ve jandarma, emniyet, zabıta, muhtarlar ve öğretmelerden olmak üzere 50 personel görevlendirilmiştir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Nihat Sarı, Zabıta, Dinar, Güncel
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