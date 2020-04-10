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Dinar'dan kısa kısa

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçe hastanesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

10.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:24
Dinar'dan kısa kısa
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçe hastanesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından üretilen 24 siperlikli maske, hastane başhekimi Alpaslan Çelik'e teslim edildi.
Dinar Kaymakamlığınca öncesinde de ayrıca hastaneye 500 cerrahi maske, 50 siper maske, 10 litre el dezenfektanı, 30 tulum ve 2 ilaç pompası teslim edilmişti.

Dinar'da ilaçlama çalışmaları
Dinar Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşması nedeniyle sivrisinek ve larva mücadelesi için ilaçlama çalışmalarına başladı.
Dinar Belediyesi Veteriner Hekimi Oğuz Başkaya, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İlaçlama ekipleri yaz mevsiminin yaklaşması nedeniyle karasinek, sivrisinek ve larva mücadelesine başlamıştır. Bu amaçla ilçe sınırları içindeki tüm sulu ortamlar ve besihanelerden çıkarılan hayvan gübreleri ilaçlanmaktadır. İlaçlamada özellikle doğaya zarar vermeyen ve kimyasal olmayan ilaçlar kullanılmaktadır. Vatandaşlarımızın duyarlı davranarak özellikle karasinek üremesinin kontrol altına alınmasında evsel atıkları çöp bidonlarına atmaları ve besihane gübrelerini de kısa aralıklarla şehir dışına taşımaları gerekmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Selami Kapankaya, Afyon, Dinar, Güncel
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