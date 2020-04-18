Dinar'dan kısa kısa
Dinar Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede kurulan pazara giren vatandaşların ateşlerini ölçerek maske dağıttı.
18.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:14
Altmışevler Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde belediye zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında giriş çıkış noktalarını bariyerlerle çevirdi.
Pazar yerine ateşleri ölçülerek tek tek alınan vatandaşlara, maske dağıtılarak ellerine de dezenfektan döküldü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de pazar yeri içerisinde kimlik kontrolü yaparak vatandaşları "sosyal mesafe" konusunda uyardı.
Dinar Belediyesinde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Dinar Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.
Belediye binasındaki imza törenine Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Türk Yerel Hizmet-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Demir ve iş yeri temsilcisi Ülkü Tosun katıldı.
Sözleşme kapsamında belediyede görev yapan 41 memura sosyal denge tazminatı olarak aylık 250 lira ücret verileceği bildirildi.
Kaynak: AA
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