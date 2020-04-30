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Dinar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, ana yol üzerinde orta refüjde çalışmalar başladı.

Dinar'dan kısa kısa
30.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:16
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, ana yol üzerinde orta refüjde çalışmalar başladı.
Belediye tarafından Dinar- Denizli yolu üzerinde bulunan orta refüjde aydınlatma çalışmalarının başladığı bildirildi.
Belediye ekipleri tarafından refüje Dinar Belediyesi yazılı led armatür aydınlatma ve aydınlatma ışık direklerinin yapımı gerçekleştiriliyor.
Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Sarı, ilçenin, ismine yakışır led armatür çalışması ve ay yıldızlı logosu ile güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi.
Sarı, "İhtiyaç gördüğümüz aydınlatma çalışmalarını da artırarak, daha estetik bir görünüm sağlamayı planlıyoruz." dedi.
Dinar Suçıkan Park'ta yenileme çalışmaları sürüyor
Dinar Belediyesine ait Suçıkan Park Dinlenme Tesislerinde başlatılan tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor.
Tesislerde bulunan tuvaletlerin yıkılarak yeni tuvaletlerin beton dökme işlemleri ve altyapı çalışmaları yapılıyor.
Yeni modern kapalı restoran, mutfak ve mescit yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.
Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sarı, Dinar'ın simgesi olan Suçıkan Park Tesislerini daha modern ve ilçeye yakışır hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.
Sarı, "Tesislerimizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için başlatmış olduğumuz yenileme çalışması ile tesisimiz daha modern ve ilçemize yakışır bir görünüm kazanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Dinar Belediyesi, Denizli, Afyon, Dinar, Güncel, Haber

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