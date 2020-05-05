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Dinar'dan kısa kısa

Dinar'da Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı devam ediyor.

Dinar'dan kısa kısa
05.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:32
Dinar'da Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı devam ediyor.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Oğullar köyü mevkinde bulunan araziye yapılmakta olan Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarı, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada,"Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin inşaatı aralıksız bir şekilde devam ediyor. İnşallah burayı haziran ayında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. İnşaatın tamamlanmasının ardından sahipsiz sokak hayvanlarını burada koruma altına alacağız." dedi.
Dinar'da destek ödemeleri dağıtımı sürüyor
Dinar ve köylerinde "Vefa Sosyal Destek Gurubu" ekiplerince faz 2 başvuruları kapsamında başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine 1000 lira tutarındaki yardımların dağıtımı sürüyor.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşları teslim edilmeye devam ediyor. Yardımlar ulaşıyor, yüzler gülüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dinar, Güncel, Haber

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