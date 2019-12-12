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Dinar ilçesinde okullar arası maçlar başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı okul spor maçlarının başladığı bildirildi.

12.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:58Dinar ilçesinde okullar arası maçlar başladı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı okul maçlarının başladığı bildirildi.
Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde başlayan maçlar, Dinar, Dazkırı, Başmakçı, Evciler ve Kızılören okul takımlarının katılımıyla stadyum ve spor salonlarında başladı.
Belirlenen takvime göre genç kızlar futsal, genç ve yıldız kızlar voleybol maçları ile birinci dönem maçları tamamlanacak.

Grubunda birinci ve ikinci olan okul takımları Afyonkarahisar'da yapılacak olan final grubu maçlarına katılmaya hak kazanacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyon, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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