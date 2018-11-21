Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar
'ın Dinar
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Kapankaya, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı
Kasabasında ikamet eden şehit Pilot
Binbaşı Muzaffer Garip'in ailesini, terör gazisi Osman Karaca'yı, Okçular
köyünde ikamet eden şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın ailesini ve Akçaköy
'de ikamet eden şehit Uzman Çavuş Alper Taşbaş'ın ailesini ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında aileler ile sohbet eden Kaymakam Kapankaya, devlet olarak şehit yakınları ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu, her türlü istek ve taleplerinde kapısının sonuna açık olduğunu belirterek, minnet ve şükranlarını belirtti.
Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten dolayı Kaymakam Kapankaya'ya teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR
Dinar,Selami Kapankaya
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:47