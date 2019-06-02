02.06.2019 13:56
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Dinar Kaymakamı trafik uygulamalarına katıldı

Dinar Kaymakamı trafik uygulamalarına katıldı

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar-Denizli karayolunda yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar- Denizli karayolunda yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Ramazan bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar'da Dinar, Antalya, İzmir güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaymakam Kapankaya, trafik denetimlerinde, Ramazan Bayramı tatiline giden sürücülere trafik kuralları ve başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim" ile "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projeleri hakkında bilgiler verdi.

Araç sürücülerinin Ramazan Bayramlarını kutlayan Kapankaya, araç içerisindeki çocuklara ise sürücüyü denetlemeleri için sürücü seyahat karnesi verdi.
Kaynak: AA
Selami Kapankaya, Denizli, Dinar, Güncel