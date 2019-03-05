Dinar Kültür Evi'nin Yapımında Sona Gelindi

Dinar
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından ihale edilerek yapımı sona eren Dinar Kültür Evi'ni AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
ziyaret etti.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er ve Cumhur İttifakı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı
'nın da katıldığı ziyaret programında firma yetkilisinden bina hakkında bilgi alındı.
Çok küçük detaylar dışında yapımı tamamlanan Dinar Kültür Evi hakkında konuşan Milletvekili Ali Özkaya, "Bina 734 bin lira sözleşme bedeliyle ihale edilmişti. 210 gün yapım süresi doldu ve kültür evi teslim edilmek üzere. Bu şekilde yapılan güzel projeler ile ilçelerimiz en iyi şekilde gelişecektir." dedi.
Güncel
Kaynak: AA