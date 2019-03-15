Dinar Myo'da 2019 Kariyer Günü Etkinliği

Kaynak: AA

Dinar'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksek Okulu (MYO) ile Afyonkarahisar Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde Kariyer Günü Programı düzenlendi.Okulun salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.Afyonkarahisar Çalışma ve İl Müdürü Ahmet Karakaya, açılış konuşmasında düzenledikleri etkinliğin amacının öğrencilere mezun olmadan önce çalışma hayatına ilişkin bilgi vermek olduğunu söyledi.Etkinliğe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Karakaya, Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, AK Parti Dinar Belediye Başkan adayı Nihat Sarı, Dinar MYO Müdürü Hayret Ertan, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.