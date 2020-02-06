Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu kaç yaşında, mesleği ne?

Özel hayatı ile magazin gündeminde sıkça adı geçmeye başlayan Dinç Aydoğdu hakkında aramalar yapılıyor. Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu kaç yaşında, nereli gibi sorularının odağı aline gelen genç oyuncu, magazin gündemini de yeni isimlerinden biri oldu. İşte Dinç Aydoğdu hakkında merak edilenler…

DİNÇ AYDOĞDU KİMDİR?

Dinç Aydoğdu doğum tarihi: 1994

Dinç Aydoğdu kaç yaşında: 26

Dinç Aydoğdu mesleği ne : Oyuncu ve sporcu

Dinç Aydoğdu yer aldığıyapımlar:

Tiyatro:

Leonce Ve Lena

Don'un Bir Günü

Kısa Film:

Kelebeğin Ömrü

Mevsim Kıştan Öte

Dinç Aydoğdu

Genç oyuncu, 1994 yılında dünyaya geldi. Marmara Spor Akademisi antrenörlük 3. sınıf öğrencisi olan Dinç Aydoğdu, oyunculuk eğitimini Craft oyunculuk atölyesi, Tuba Çimen Kamera Önü Oyunculuk ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamladı. Leonce ve Lena, Don'un Bir Günü oyunlarında yer alan Aydoğdu, Kelebeğin Ömrü, Mevsim Kıştan Öte kısa filmlerinde de boy gösterdi.