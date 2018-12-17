Dinçer'den Esnafa Sahte İçki Uyarısı

Mersin
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer
, yaklaşan yeni yıl öncesi kaçak, sahte ve kayıt dışı alkollü içeceklerin satılmaması adına esnaf ve sanatkarları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yeni yıl öncesi yaptığı açıklama ile sahte içki uyarısı yapan Dinçer, son dönemlerde sahte içkilerden kaynaklı ölümlerde artış yaşandığını kaydetti. Dinçer, "Vatandaşların alım gücündeki düşüş, alkollü içeceklerdeki KDV ve ÖTV'nin yüksekliği kaçak, sahte ve kayıt dışı alkol üretimi ve tüketiminin yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor. Şehrimizde bu sebeplerden dolayı can kayıpları meydana gelmekte" dedi.
Sahte içki alışverişinde artış yaşandığını iddia eden Dinçer, "Bizler özellikle, tekel bayi, büfe, market, restoran, otel gibi işletmelerimizi sahte, kaçak ve kayıt dışı alkollü içecekleri alıp satmamaları konusunda uyarıyoruz. Tüketici vatandaşlarımızı da açıkta sunulan başta rakı olmak üzere tüm alkollü içecekleri içerken sorgulamacı olmalarını istiyoruz. Alışveriş sırasında kapak, etiket, barkot ve seri numaralarına bakmaları konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Denetim mekanizmasının daha sıklaştırılması gerektiğini vurgulayan Dinçer, "Alkollü içeceklerdeki vergi yüksekliği maalesef tüketiciyi sahte, kaçak ve kayıt dışına itiyor. Bu süreçte denetimler etkin bir şekilde yapılarak yaklaşan yılbaşının üzücü olaylara sebebiyet vermemesini sağlamak öncelikle kamunun görevidir" şeklinde konuştu. - MERSİN
Mersin
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:07