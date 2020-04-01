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Dinçer Güner neler söyledi? Astrolog Dinçer Güner 2020 için neler dedi? Dinçer Güner hangi kehanetlerde bulundu? Dinçer Güner'in açıklamaları nedir?

Yaptığı açıklamalar ve kehanetlerle gündem olan Dinçer Güner 2020 yılı ve Türkiye için hangi açıklamalarda bulundu? Dinçer Güner neler söyledi bütün detaylar haberimizde.

01.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:10
Dinçer Güner neler söyledi? Astrolog Dinçer Güner 2020 için neler dedi? Dinçer Güner hangi kehanetlerde bulundu? Dinçer Güner'in açıklamaları nedir?

Astrolog Dinçer Güner koronavirüs salgını başlamadan önce yaptığı öngürü ve kehanetlerle tekrardan gündme oldu. Özellikle bir salgın hastalığın başlayacağını önceden tahmin eden Dinçer Güner başka hangi açıklamaları yaptı ve 2020 yılı için neler söyledi?

"AMERİKA TOPRAK KAYBEDECEK ÇİN BÜTÜN GÜCÜ ELİNE ALACAK"

"2020 senesi Amerika için, toprak kaybı ve bunun yanında güç sorunu yaşayabileceği bir sene olarak görülecek. Tüm medeniyetin batıdan doğuya kayacağı bir sene yaşanacak. Amerika'nın zor zamanlardan geçmesi ile birlikte Çin ise tüm gücü eline alacak.2020'de Türkiye 'nin Güneş Dönüşü haritasında "Başak" görüntüsünün yükselmekte olduğu görülmektedir. Bu da hizmet sektöründe önemli değişikliklerin olacağı söz konusudur. Sağlık açısından olayları değerlendirecek olursak, tüm dünyada salgınlar artabilir.Mart ve Nisan ayında ise partilerin yönetimleri ile ilgili değişiklikler, partilere bağlı olanların yaşayacağı görev değişiklikleri olabilir. Muhalefetten sağlık sektörüne, sendikalardan askeri düzene, eğitimden medyaya kadar uzanacak olan derin değişiklikler yaşanabilir."

"EKONOMİK GELİŞMELER ALIŞILMIŞIN DA DIŞINDA SEYREDECEK"

"Yaşanacak olan yeni ekonomik gelişmelerin, vergi uygulamalarının, faiz ve kredi açısından büyük değişimler yerini alacak. Güneş ile Uranüs arasında oluşan görüntü, beklenmeyenler karşısında oluşacak olan sert çıkışların ve tabi ki de düşüşlerin de habercisidir. "

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Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dinçer Güner, Türkiye, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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