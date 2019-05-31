Dinçer: "Son 10 yılda 2,5 milyar liralık milli servet çöpe gitti"

Kaynak: İHA

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, yanlış yer ve meslek seçiminden, işin iyi bilinmemesi ya da işyerine hakim olamamaktan kaynaklı olarak Mersin'de son 10 yılda 32 bin 500 işyerinin kapandığını belirterek, bu durumun 2,5 milyar liralık milli servetin çöpe gitmesi anlamı taşıdığını söyledi.Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, Mersin Valiliği koordinasyonunda 'Mobilyada istihdam, üretimde teknoloji' konu başlığı altında yürütülen SODES projesi sertifika dağıtım töreni, Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.Törende konuşan Dinçer, kentteki en önemli sorunun işsizlik olduğuna vurgu yaparak, işsizliğin çözümüne yönelik mesleksiz kişilere meslek edindirme ve istihdama kazandırılması adına bir çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bu bağlamda dönemin Kalkınma Bakanlığı finansmanında, Mersin Valiliği koordinasyonunda 'Mobilyada istihdam, üretimde teknoloji' konu başlığı altında yürütülen SODES projesini hayata geçirdiklerini belirten Dinçer, "Bir yıl süren proje sonunda 60 kursiyerden 48'i, kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Burada amaç, Bakanlığımızın finansmanında, valiliğimiz koordinasyonunda istihdama çözüm odaklı çok daha büyük projeleri birlikte hayata geçirebilmek ve teknolojiyi esnafımızla buluşturmak. Gönlümüzden geçen tüm meslek dallarında esnafımızın ulaşamadığı, erişemediği teknolojiyi onların hizmetine sunmak. İnşallah önümüzdeki süreçte bu hedeflerimize ulaşırız" dedi."AVM'ler kadar bilinçsizce açılan işyerleri de zarar veriyor"Konuşmasının devamında kentteki işyeri kapanmalarıyla ilgili büyük sıkıntılar yaşandığının altını çizen Dinçer, "Yan yana açılan işyerleri, işi bilmeden açılan işyerleri, emekli olup da emekli ikramiyesiyle açılan işyerleri, işyerine hakim olamama ve yanlış yer seçimi gibi nedenlerden kaynaklı olarak mili servetin çöpe gittiğine tanık oluyoruz. AVM'ler ve zincir marketlerin verdiği zarar kadar bilinçsizce açılan işyerleri de yılların esnafına zarar veriyor. Mersin'de son on yılda 32 bin 500 işyeri kapanmış. Bunun 10 bin tanesi ilk yılda gerçekleşiyor. Yani yüzde 33 gibi ciddi bir rakam. Geride kalan yüzdelik kısmın yüzde 98'i ise maalesef beş yılı göremeden kapısına kilit vuruyor. Yüzde 2 gibi bir oran ise ayakta kalabiliyor. Küçük bir işyeri açmanın maliyeti ise ortalama 80-100 bin lira arasında değişiyor. Bu rakamları kapanan işyerleri ile sayılaştırdığımızda korkunç veriler ortaya çıkıyor. Bu veriler altında 10 yılda ortalama 2,5 milyar liralık milli servetin çöpe gitmesine tanık oluyoruz. Biz bir taraftan bu milli servet kaybını önlemek, diğer taraftan mesleğe hakim olmayan insanları mesleklendirmek hem de yanlış iş yeri açmalarının önüne geçmek için mücadele ediyoruz. Bu bağlamda bir danışmanlık merkezi oluşturma çalışmasındayız. Ama her şeyden önemlisi yan yana işyerlerinin açılmasının önüne geçilmesi ve meslek standartları getirilmesi adına yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. İnşallah bunu da meclisten çıkacak kanunlarla yasal hale getiririz aksi taktirde bu şekilde mili servet kaybının önüne geçemeyiz" diye konuştu.Mersin Valisi Ali İhsan Su ise kentte sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve kamu kuruluşlarıyla çok güzel projelere imza attıklarını söyledi. Mersin'de sivil topluk kuruluşları ve meslek kuruluşları kanalıyla istihdam, eğitim, gençlik ve spor gibi 52 SODES projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Su, "Bugün Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizce yürütülen 'Mobilyada istihdam, üretimde teknoloji' projesiyle 48 kursiyerimiz gelişen teknolojiyle tanışıp, kendilerini geliştirerek istihdam edildiler. Çünkü teknolojinin ve çağın iyi takip edilmesi lazım. İstihdamın yolu da kendini geliştirmek ve teknolojiyi tanımaktan geçiyor. Ben bu anlamda projeyi yürüten Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ve projenin tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de diğer projeleri hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğimiz inancıyla tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmaların ardından sertifika almayan hak kazan 48 kursiyere sertifikaları Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer tarafından verildi. - MERSİN