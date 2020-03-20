Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Dinek Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi - Haberler

Dinek Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Dinek Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'deki Dinek Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

20.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:53
Dinek Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi
KIRIKKALE - Türkiye 'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale 'deki Dinek Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.
43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Bin 747 rakımlı dağda oluşan kar manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Kent genelinde, korona virüsü önlemleri nedeniyle eğlence mekanları ile kafelerin geçici süre ile kapanmasının ardından sosyal aktivite arayışına çıkan gençler de, Dinek'teki kar yağışının keyfini çiftetelli oynayarak çıkardı. Bazıları ise kar manzarasına karşı 7 metrelik salıncakta sallanarak vakit geçirdi.
Kar yağışının tadını çıkarttıklarını ifade eden Öznur Özyurt, "Biz de işte okullar tatil olduğu için kafeler ve iş yerleri kapalı olduğu için buraya geldik. Karın tadını çıkartalım dedik. Salıncakta sallandık kar oynadık. Oyun havamızı oynadık" dedi. Dinek Dağı’nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Dinek Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi
Etiketler : Kırıkkale, Türkiye, Dinek, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haberler
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Haberler
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Haberler
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Loading