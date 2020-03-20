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Dinek Dağının eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'deki Dinek Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

20.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:55
Dinek Dağının eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale 'deki Dinek Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Bin 747 rakımlı dağda oluşan kar manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Kent genelinde, korona virüsü önlemleri nedeniyle eğlence mekanları ile kafelerin geçici süre ile kapanmasının ardından sosyal aktivite arayışına çıkan gençler de, Dinek'teki kar yağışının keyfini çiftetelli oynayarak çıkardı. Bazıları ise kar manzarasına karşı 7 metrelik salıncakta sallanarak vakit geçirdi.

Kar yağışının tadını çıkarttıklarını ifade eden Öznur Özyurt, "Biz de işte okullar tatil olduğu için kafeler ve iş yerleri kapalı olduğu için buraya geldik. Karın tadını çıkartalım dedik. Salıncakta sallandık kar oynadık. Oyun havamızı oynadık" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırıkkale, Dinek, Güncel

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