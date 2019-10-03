Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs yakalandı
İSTANBUL - Sosyal medya üzerinden dini değerlere, Türkiye
Cumhuriyetine ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan bir kişi gözaltına alındı.Sosyal paylaşım ağları üzerinden dini değerlere hakaret içeren paylaşımların yayınlandığı iddiasıyla harekete geçen İstanbul
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K.adlı kişiye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, dini değerlere, Türkiye Cumhuriyetine ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan O.K., Sarıyer Maden Mahallesi'nde babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan O.K., Üsküdar'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.