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Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs adliyeye sevk edildi

Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür eden O.K.isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

04.10.2019 22:47
Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür eden O.K.isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, şehitlere ve dini değerlere küfür ve hakaret eden O.K.Sarıyer'de babasının evinde yakalanarak Üsküdar'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs adliyeye sevk edildi

Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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