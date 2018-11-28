Dini Duyguları İstismar ile Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi: 31 Gözaltı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:41



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:41

İstanbul'da, Bahçelievler ve Bağcılar'da kurdukları paravan çağrı merkezi üzerinden dini inanç ve duyguları kullanarak 'bağış' adı altında para topladıkları ileri sürülen 16'sı kadın 31 kişi, operasyonla gözaltına alındı. 30 bin vatandaşın bilgilerini ele geçiren şebekenin, bu yöntemle 2 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre; bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp kurdukları çağrı merkezleri ile dini inanç ve duyguları kullanarak 'bağış' adı altında para toplayan dolandırıcılık şebekesini tespit etti. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alan siber polisi, Bağcılar ve Bahçelievler'deki çağrı merkezlerinde şebeke liderleri; Adnan S., Fatime Sabriye Ö. ve Emrah B.'nin de aralarında olduğu 31 kişiyi tek tek belirleyerek çağrı merkezlerine baskın yaptı.30 bin vatandaşın bilgilerini ele geçirip 2 milyon vurgun yapmışlarOperasyonda, dini inanç ve duyguları kullanarak 'bağış' adı altında para topladıkları öne sürülen şebeke liderleri Adnan S., Fatime Sabriye Ö. ve Emrah B. ile birlikte, Birkan A., Dinç A., Hicran K., İmmihan G., Semra E., Şeyma U., Türkan S., Sultan İ., Şükran O., Kader K., Sultan T., Çağla Ö., Nurgül D., Berfin E., Canan E., Güler A., Ercan K., Haşmet Y., Necdet O., Ozan K., Melih K., Evren Ş., Mücahil K., ilahi sanatçısı Mehmet S., Yücel G., Fırat K., Mert Muhammet Y. ve Behzat G. adlı 31 şüpheli gözaltına alındı. Çağrı merkezlerinde yapılan aramada, Türkiye genelinden 30 binin üzerinde vatandaşın kişisel bilgilerinin bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin, bu kişileri telefonla arayıp, dini duygularını istismar ederek Kur'an-ı Kerim kurslarına yardım etme ve ihtiyaç sahiplerine bağış toplama, Arakan, Yemen ve Somali'deki iç savaş mağduru Müslümanlara yardım adı altında 2 milyon liranın üzerinde vurgun yaptıkları tespit edildi. Şebeke üyeleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığının şikayette bulunduğu iddia edildi.31 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 26'sı serbestŞüphelilerin 50 ile 100 lira arasında yapılan bağışlardan, günde 5 ile 7 bin lira arasında kazanç sağladıkları ve bu yöntemle binlerce vatandaştan bağış topladıkları ileri sürüldü. İş yerinde konuşma metinleri, çok sayıda belge ve dokümana el konulurken, 66 dizüstü bilgisayar, vatandaşların kişisel bilgilerinin yer aldığı 12 harddisk, 8 hafıza kartı, 3 harici disk, 49 cep telefonu, değişik GSM şirketlerine ait 50 SİM kart ve çok sayıda fiziki data ele geçirildi.Gözaltına alınan 16'sı kadın 31 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dolandırıcılık şebekesine mensup 31 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 26 kişi 'adli kontrol' hükümlerince salıverildi.Şebeke üyeleri elde ettikleri parayla yatta eğlenmişÖte yandan kurdukları paravan çağrı merkezi üzerinden dini inanç ve duyguları kullanarak 'bağış' adı altında para topladıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyon, polis kameralarınca da kaydedildi. Çağrı merkezinde suçüstü yakalanan zanlılar, büyük bir şaşkınlık içinde kalırken, zanlıların, haksız kazançla elde ettikleri paraları lüks yatlarda düzenlenen partilerde harcadıkları ileri sürüldü. - İSTANBUL