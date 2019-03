Dini Duygularla Dolandırdığını İddia Ettiği Bacanağından Şikayetçi Oldu

Kaynak: DHA

SİVAS'ta çiftçilik yapan Turan Naçar (63), bacanağı A.Y. (33) hakkında, dini duygularını kullanarak kendisini 260 bin lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde yaşayan Turan-Emine Naçar (52) çiftinin 11 çocuğundan 5'incisi olan Ayşe Naçar(16), 2017 yılında evlerinin kömürlüğünde kendini asarak canına kıydı. 1,5 yıldır kızlarının acısıyla yaşayan Naçar ailesinin hayatı yaklaşık 3 ay önce akrabaları A.Y.'nin köye gelerek kızlarının ölümünde kendilerinin suçu olduğunu söylemesi ile değişti. Kent merkezinde yaşayan ve sabit bir işi bulunmayan A.Y., iddiaya göre aileye Turan Naçar'ın kızı ile ilgilenmediğini, Ayşe'nin bu yüzden kendisini astığını ve suçlu olmalarından dolayı aile fertlerinin bazılarının cezaevine gideceğini, çocuklarının da ellerinden alınacağını söyledi. Danıştığı hoca ve efendilere verecekleri para ile kendilerini kurtaracağını iddia etti. Bunun üzerine Turan Naçar, yakın çevresinden borç alıp, bankadan kredi çekerek topladığı 260 bin lirayı A.Y.'ye verdi. Turan Naçar, İstanbul 'dan gelen oğluna durumu anlatınca dolandırıldığını anladı. Naçar, jandarma ve savcılığa giderek bacanağı A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.'DİNİ DUYGULARIMI KULLANDI'Bacanağı A.Y'nin dini duygularını kullandığını, çocukları üzerinden kendisini korkutarak 260 bin lirasını aldığını ifade eden Turan Naçar, Benim 14 Mayıs 2017 yılında bir kızım iple kendini tavana asarak intihar etti. 3 ay önce bacanağım A.Y. 'kızınla ilgilenmedin' diyerek benim dini duygularımı sömürerek 260 bin liramı aldı. Çok mağdur durumdayım. Benim kızımın üzerinden dini duygularla başlayarak beni, eşimi, büyük oğlumu, gelinimi, diğer oğlumun beşimizin cezaevine atılacağını, 4 tane çocuğumun kör olup konuşamayacaklarını, 3 torunumla küçük oğlumun da çeşitli yurtlara verilerek bir daha birbirlerini göremeyeceğini söyleyip beni korkutarak, çocuklarımın üzerinden beni rehin aldı. Hocalar ve efendilerin bizi kurtaracağını söyleyerek, dini duygularla korkutarak 260 bin liramı aldı. Bu parayı ben eşten, dosttan ve bankadan alarak tamamladım. Dolar, Türk Lirası, altın, bilezik aldım eşten, dosttan ona verdim dedi.'İNTİHAR ET DESE ONU BİLE YAPACAKTIM'Bacanağı A.Y.'nin sözlerine çok inandığını ifade eden Turan Naçar Bana telefonda bir şeyler gösterdi. Peygamber efendimizin, Hazreti Ali'nin, Ömer'in, Yusuf'un, Davut'un selamlarıyla beni bu sıkıntılardan kurtaracağını söyledi. Ben ona o kadar kapılmışım ki adam bana 'intihar et' dese ben gidip intihar edeceğim, o duruma düştüm. Ben şu an 63 yaşındayım. Beni görenler 80 yaşımda sanıyor. 3 ayın içinde 30 senelik ömrüm gitti. O şahıs Gülyurt Mahallesinde kirada oturuyordu. Evini taşımış, şimdi yerini bilmiyorum. Köyde jandarmaya gittim, sonra da savcılığa başvurdum diye konuştu.'BİZİ TEHDİT ETTİ'Turan Naçar'ın eşi Emine Naçar ise kız kardeşinin kocası olan A.Y.'nin kendilerini korkutup tehdit ettiğini ifade ederek Benim 2 yıldır gözümün yaşı kurumadı. Beni çocuğumla sınadı, çocuklarını kurtaralım, Ümmügülsüm var kızım, 'o kaybolacak' dedi. Kızım Fadime var, onun da 4 tane çocuğu var. Kızımın ortadan kaybolup torunlarımın ortada kalacağını söyledi. Diğer kızımın kaybolup iki çocuğunun ortada kalacağını söyledi. Bunlarla bizi tehdit ederek elimizden parayı aldı. 'Para vereceksiniz, kurtaracağım' dedi. Verdik, arkası sonu gelmedi ifadelerini kullandı.Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.