Dini Kitap Satar Gibi Yapıp Ayakkabı Çaldı

Kaynak: DHA

KAĞITHANE'de bir apartmana dini kitap satar gibi giren bir kişi ayakkabıları çalarak kaçtıGüvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Gültepe'deki bir apartmanda meydana geldi. Elindeki Yasin kitabını satar gibi sokakta ilerleyen bir kişi, apartmana girdikten sonra bir katta durdu. Hırsız, ayakkabıları tek tek inceledikten sonra iki çift ayakkabıyı aldı.Ayakkabı çiftlerinden birini çantasına atan diğerini de eline alan hırsız hızla apartmandan çıkarak uzaklaştı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.