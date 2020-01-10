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Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi

Filistinli mülteci din alimi Mahmut Abdülbaki, bir gencin nikah töreninde dini konulardan bahsettiği sırada kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi.

10.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:23Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi

Filistinli mülteci din alimi Mahmut Abdülbaki, bir gencin nikah töreninde dini konulardan bahsettiği sırada kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi. Abdülbaki'nin son anları nikah törende bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.

Kuveyt'te yaşayan Filistinli din alimi 'Ebu Hatab' lakaplı Mahmut Abdülbaki, bir gencin dini nikah töreninde dini konulardan sohbet ederken, 'La ilahe illallah' diyerek son nefesini verdi. Aslen Filistin'in Tulkarim kasabası Bala köyünden olan Abdülbaki'nin son anları törende bulunan bir kişi tarafından sosyal medyada yayınlandı.

Görüntü Dökümü

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Nikah töreninin olduğu salondaki davetliler

Mahmud Abdülbaki'nin sohbet etmesi

'La ilahe illallah' diyerek son nefesini vermesi

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Kaynak: DHA

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