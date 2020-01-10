Haberler » Güncel » Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi - Haber

Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi

Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdiKuveyt (DHA) - Filistinli mülteci din alimi Mahmut Abdülbaki, bir gencin nikah töreninde dini konulardan bahsettiği sırada kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi.

10.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:42
Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi
(DHA) - Filistinli mülteci din alimi Mahmut Abdülbaki, bir gencin nikah töreninde dini konulardan bahsettiği sırada kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi. Abdülbaki'nin son anları nikah törende bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.
Kuveyt'te yaşayan Filistinli din alimi 'Ebu Hatab' lakaplı Mahmut Abdülbaki, bir gencin dini nikah töreninde dini konulardan sohbet ederken, 'La ilahe illallah' diyerek son nefesini verdi. Aslen Filistin'in Tulkarim kasabası Bala köyünden olan Abdülbaki'nin son anları törende bulunan bir kişi tarafından sosyal medyada yayınlandı.
Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi

Kuveyt, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08  (Ek bilgiyle)Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü - Haber
20:08  Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi - Haber
20:07  (Ek bilgiyle)ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ - Haber
20:06  Samsun eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden elif: dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın - Haber
20:05  3 yaban keçisini vuran 5 kişiye 76 bin lira ceza - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 20:14:18