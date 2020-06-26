Dini nikahlı eşi ile babasını öldüren şüpheli tutuklandı

Dini nikahlı eşi ile babasını öldüren şüpheli tutuklandıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, evi terk eden dini nikahlı eşi Aynur Arslan ile babası Hacı Arslan'ı av tüfeği ile öldüren, akrabaları Fatih Altuntaş'ı da yaralayan Halim Çakırtaş, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

26.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:07
Dini nikahlı eşi ile babasını öldüren şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, evi terk eden dini nikahlı eşi Aynur Arslan ile babası Hacı Arslan'ı av tüfeği ile öldüren, akrabaları Fatih Altuntaş'ı da yaralayan Halim Çakırtaş, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Olay, pazartesi günü, ilçeye bağlı Börüncek Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Arslan, dini nikahlı eşi Halim Çakırtaş'ı 2 ay önce terk edip, babasının yanına yerleşti. Çakırtaş, eşini ikna edip yeniden eve götürmek için Hacı Arslan'ın evine gitti. Ancak Aynur Arslan gitmek istemeyince, tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracına giden Çakırtaş, bagajdan aldığı av tüfeğiyle geri dönüp, Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan ile yanlarında bulunan akrabaları Fatih Altuntaş'a ateş etti. Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Fatih Altuntaş, hastanede tedaviye alındı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Halim Çakırtaş, bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dini nikahlı eşi ile babasını öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aynur Arslan, Altuntaş, Siverek, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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