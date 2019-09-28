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Dini nikahlı eşi tarafından katledilen Melike son yolculuğuna uğurlandı

Dini nikahlı eşi tarafından katledilen Melike son yolculuğuna uğurlandıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

28.09.2019 16:53
Dini nikahlı eşi tarafından katledilen Melike son yolculuğuna uğurlandı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir aralarında ailevi problemler olduğu iddia edilen eşi Sezer Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci'nin cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından Kozan'a getirildi. Melİke Demirci'nin cenaze törenine burada acılı ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Melike Demirci cenaze namazının kılınarak cemaatten helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı eşi Sezer Ç. İse dün akşam çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hukuk Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı kaydedildi.
Dini nikahlı eşi tarafından katledilen Melike son yolculuğuna uğurlandı

Adana, Kozan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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