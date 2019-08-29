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Dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Yozgat'ın merkeze bağlı Çadırardıç köyünde dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

29.08.2019 11:04 Dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
Yozgat'ın merkeze bağlı Çadırardıç köyünde dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çadırardıç köyünde yaşayan D.E. (42) ile imam nikahlı eşi Y.T. (37) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu D.E. imam nikahlı eşi Y.T.'yi bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İmam nikahlı eşini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Bir arazide üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - YOZGAT

Çadırardıç, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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