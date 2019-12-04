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Dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan şahsa para cezası

Kayseri'de dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan yabancı uyruklu şahsa 3 bin TL adli para cezası verildi.

04.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:38Dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan şahsa para cezası
'de dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan yabancı uyruklu şahsa 3 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de, dini nikahlı eşi M.N.C.'ye karşı 'Basit yaralama', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından tutuklu yargılanan A.K., hakim karşısına çıktı. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kendisini savunan A.K., üzerine atılı suçları kabul etmedi. İfade veren A.K., "M.N.C. ile karı koca hayatı yaşıyorduk. Evden çıkmasına engel olmuyordum. Hayatını yaşamasına engel olmadım" dedi.

Mahkemede A.K.'den şikayetçi olmadığını söyleyen M.N.C. ise, "A.K. ile dost olmak için tanıştık. Bir gün ailemin evde olmadığı sırada dışarıya çöp atmaya gittim. A.K. beni saçımdan tutarak yukarı çıkardı. Kendisine 'Yapma' dedim ama beni terasa çıkararak tecavüz etti. Daha sonra hamile kaldım ve aileme verdim. Dini nikahımız kıyıldı. Aynı evde kaldığımız sürede beni dövdü. Elektro şok ile beni yaraladı" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda A.K.'ye 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından hükmün açıklanıp geri bırakılması kararını verirken, 'Basit Yaralama' suçundan ise 3 bin TL adli para cezasına çarptırarak, beraat kararı verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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