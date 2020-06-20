Dini nikahlı eşini öldürdü, polisi arayıp 'Gelip beni alın' dedi

Dini nikahlı eşini öldürdü, polisi arayıp 'Gelip beni alın' dediAKSARAY'da Ahmet Koyak (49) şiddetli geçimsizlik yaşadığı 3 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak öldürdü.

20.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:07
Dini nikahlı eşini öldürdü, polisi arayıp 'Gelip beni alın' dedi
AKSARAY'da Ahmet Koyak (49) şiddetli geçimsizlik yaşadığı 3 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayıp 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diye ihbarda bulunan Koyak, gözaltına alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6645 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak, dini nikahlı eşi Rabia Ergin ile evin mutfağında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Koyak, evdeki tabancayı alıp, Rabia Ergin'e tabancayla 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ergin, yaşamını yitirdi.
Daha sonra evden çıkan Ahmet Koyak, gittiği Fatih Mahallesi'nde polisi arayıp, 'Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın' dedi. Gelen polisler tarafından gözaltına alınan Koyak, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ahmet Koyak, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, 'Geçimsizlik yüzünden" cevabını verdi.
Rabia Ergin'in ölüm haberini alan yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi.
Ahmet Koyak'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Dini nikahlı eşini öldürdü, polisi arayıp ’Gelip beni alın’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran’ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Ebru Gündeş’in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Haberler››Güncel››Dini nikahlı eşini öldürdü, polisi arayıp 'Gelip beni alın' dedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:28: ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNİ SİLAHLA VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber 16:28: Nazilli Belediyesi'nden sınava giren öğrencilere destek - Haber 16:28: Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdiler - Haber 16:27: Kamyonetin çalıştırıldığı sırada motorunun alev aldığı anlar kamerada - Haber 16:27: Son dakika haberleri... Yabancı basının Perge Antik Kenti ilgisi - Haber 16:12: Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:38: Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi - Magazin 15:37: Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı - Haber 15:10: Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi - Haberler 15:08: Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor - Haberler