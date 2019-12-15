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Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

Adana'da bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

15.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:31Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu
'da bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3811 sokak içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dini nikahlı evli olan ve 2 çocuk sahibi Fadime Y. (19) ile Serhat S. (27) henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Serhat S. ruhsatı annesine aile olan pompalı tüfekle eşi Fadime Y.'i vurdu. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada Serhat S. babasına ait olan aracın arkasına kullandığı pompalı tüfeği saklayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Fadime Y.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Fadime Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

araçta saklanan silahı bulduktan sonra inceleme yaptı ardından emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis Serhat S.'yi yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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