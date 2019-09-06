Dink cinayeti davası 26 kasım'a ertelendi: 10 tanık dinlenecek

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aralarında FETÖ soruşturmasında itirafçı olan eski emniyet müdürü Yunus Dolar'ın da bulunduğu 10 tanığın dinleneceği duruşmalar, 26-27-28 Kasım tarihine ertelendi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Muharrem Demirkale ve Ramazan Akyürek'in bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık Ercan Gün, tutuksuz sanıklar dönemin Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'ün aralarında bulunduğu 5 sanık da duruşmaya katıldı.

ERCAN GÜN YENİ İDDİANAMEDEN İFADE VERDİ

FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında yeni bir iddianame düzenlenerek bu davayla birleştirilen gazeteci Ercan Gün, savunma yaptı. Gün, örgütle bir irtibatının olmadığını, ilk iddianamede hakkında Bylock iddiasının bulunmadığını ancak yeni gelen iddianamede Bylock kullandığına dair suçlama bulunduğunu belirterek "Konuyla ilgili uzman olan Tuncay Beşikçi'den rapor aldık. Bylock kullanmadığım tespit edildi. Söz konusu bu raporu da mahkemeye sunduk" dedi. Örgüt talimatının ardından Bank Asya'ya para yatırmadığını sadece akrabasının para gönderdiği de söyleyen Gün, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. o dönem Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan tutuksuz sanık Murat Bayrak da söz alarak Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra izlettirilen görüntülere ilişkin iddiaları çürütmek amacıyla o zaman kullandığı telefonu mahkemeye getirdiğini ve telefonun incelenmesini istediğini belirtti.

SAVCI, MİT GÖREVLİLERİN DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇİLMESİNİ TALEP ETTİ

Daha sonra duruşma savcısı, MİT görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesine gerek olmadığı iddiasıyla karardan vazgeçilmesini istedi. Savcının talebine Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu tepki gösterdi. Bakırcıoğlu, tanık olarak dinlenmesini istediği MİT personelinin 2004 yılında İstanbul Valiliği'nde Hrant Dink'le yapılan görüşmeyi organize eden ve katılan kişiler olduğuna dikkat çekti.

10 TANIK DİNLENECEK

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tahliye taleplerini reddetti. Heyet, MİT mensuplarının tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesine ilişkin talebi ise daha sonra karara bağlayacağına hükmetti. Sanıklardan Murat Bayrak'ın teslim ettiği eski cep telefonunun da adli emanete koyulmasını kararlaştıran heyeti, bir sonraki duruşmada aralarında FETÖ soruşturmasında itirafçı olan eski emniyet müdürü Yunus Dolar'ın da bulunduğu 10 tanığın dinlenmesine karar verdi. Duruşma, 26-27-28 Kasım tarihlerine ertelendi.