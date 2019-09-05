Dink cinayeti davası'nda banka müdürü görüntülere ilişkin konuştu

-Dink'in geçiş görüntülerini veren banka şubesinin müdürü: "Aynı görüntüyü en az 6-7 polis farklı zamanlarda gelerek aldı"

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, 19 Ocak 2007 gününe ait Dink'in öldürüldüğü yerdeki kamera kayıtlarının alındığı bankanın o dönemki şube müdürü Hamza Bülent İlkehan tanık olarak dinlendi. İlkehan ifadesinde, "O gün içinde çok sayıda polis geldi. Aynı görüntüyü en az 6-7 polis farklı zamanlarda gelerek aldı" dedi. Görüntüleri alan polis memurlarından Cem Akar ise görüntüleri alan diğer şahısları tanımadığını, ancak istihbarat polisleri olabileceğini belirtti.

Hrant Dink cinayetine ilişkin aralarında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski müdürlerinden Ramazan Akyürek, Sabri Uzun, Engin Dinç, Trabzon İl Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 76 sanıklı davaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Muharrem Demirkale ve Ramazan Akyürek'in bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ali Öz ve Muhittin Zenit'in de aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Dink'in öldürüldüğü yerde bulunan ve kamera kayıtlarının alındığı bankanın o dönemki Pangaltı Şube Müdürü Hamza Bülent İlkehan, tanık olarak dinlendi. Cinayetin işlediği sırada şubede olmadığını belirten İlkehan, "Olay günü beni bankadan aradılar. Bir müşterimizin bankadan çıktıktan sonra vurulduğunu söylediler. Ben de hemen taksiye atlayıp bankaya gittim. Bankanın kapatılmasını ve içeri polisler ile tanıdığımız müşteriler haricinde kimsenin alınmamasını söyledim. İçeri girdikten sonra farklı şubelerden birçok polis kamera kayıtlarını istemek için içeri girdi. Bir komiser (Cem Akar) geldi. Kamera kayıtlarını istedi ve odamda oturacağını söyledi. Bana kimliğini göstermişti" dedi.

"AYNI GÖRÜNTÜYÜ EN AZ 6-7 SİVİL POLİS FARKLI ZAMANLARDA ALDI"

Komiser odadayken de başka polislerin de gelerek kamera kayıtlarını istediğini belirten İlkehan, "Uzun saçlı, kirli sakallı biri geldi. Hard diskiyle görüntü kayıtlarını aldı. Gelenlerin kim olduklarını komisere sordum. Bana 'İstihbarat polisidir' dedi. Kimlik göstermişlerdi. O gün içinde çok sayıda polis geldi. Aynı görüntüyü en az 6-7 sivil polis farklı zamanlarda gelerek aldı. İlk olarak bir saatlik, sonra bir günlük, sonra ise iki günlük kayıtları aldılar" diye konuştu. Komiserle kayıtları izlediğini söyleyen İlkehan, görüntülerde vurulma anının olmadığını, Dink'in geçişinin görüldüğünü, şubeden çıktıktan 5-10 saniye sonra iki kadının çığlık attığı anı Dink'in vurulma anı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

"İSTİHBARATTAN POLİSLERİN DE GÖRÜNTÜYÜ ALDIĞINI TUTANAĞA NOT DÜŞTÜK"

Sivil polislerin tutanak imzalamaktan kaçındıklarını söyleyen İlkehan, "Cinayetin gerçekleştiği ilk gün odamda bulunan komiserle görüntüyü verdiğime dair tutanak tuttuk. Komiser bana, görüntülerin basına sızdırılmaması uyarısında bulununca ben, 'Bu görüntüyü bir sürü polis aldı, ya onlar sızdırırsa' dedim. Bunun üzerine istihbarattan polislerin de görüntüleri aldığını tutanağa not düştük" şeklinde konuştu. İlkehan, "Daha sonraki zamanlarda da polisler gelerek görüntüleri istediler. Ben de polislere bu görüntünün uzun süre kalmayacağını söyledim. Kamera görüntüleri 15 günde bir ilk görüntünün üzerine yeniden kayıt yapmaya başlıyor. Ben de görüntülerin başına bir iş gelmesin diye bütün hard diski bütün olarak polislere verdim. Olayın öncesinden yaklaşık 15 gün öncesine kadar görüntüler mevcuttu" dedi.

GÖRÜNTÜYÜ ALAN POLİS DE TANIK OLARAK DİNLENDİ

İlkehan'ın ardından görüntüleri alan ve halen FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan polis memurlarından Cem Akar, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi. O dönem İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olduğunu söyleyen Cem Akar, görüntüleri almak için banka şubesine gittiğini söyledi. Muhtemelen ekiple birlikte gittiklerini anlatan Akar, kendisinin banka müdürünün odasında oturduğunu, görüntüleri alan diğer polislerle arasında bir konuşma geçmediğini belirterek "Görüntüleri uzun saçlı, kirli sakallı biri de aldı. Ama kimliklerini görmedim. Terör müdürü, o dönem personel sayısı az, istihbarattan da görüntü almaya gelebilirler demişti. O gelenler istihbarattan olabilirler. Ben banka müdürüne, bu görüntülerin basına sızdırılmamasını söyledim. O da bana 'Tamam ama, görüntüleri istihbarat polislerine de verdik' dedi. Bunun üzerine bir tutanak tuttuk ve görüntüleri, istihbarattan polislerin de aldığını belirttik" diye konuştu. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, neden 12.40-15.30 arasındaki görüntüleri aldıklarını sorunca Cem Akar, "Bana öyle söylenmiştir. Öyle emir verilmiştir" dedi. Tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşma, yarına ertelendi.

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