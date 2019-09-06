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Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada ara karar verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin görülen davada 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

06.09.2019 17:08 Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada ara karar verildi

2006 yılında Şişli'de silahla vurularak öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink davasına ilişkin, ara karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talebinin reddine ve aralarında FETÖ soruşturmasında itirafçı olan eski emniyet müdürü Yunus Dolar'ın da bulunduğu 10 tanığın dinlenilmesine hükmedildi.

ARA KARARLAR AÇIKLANDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık ve avukatların taleplerine ilişkin ara kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

10 ŞAHIS TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme, FETÖ soruşturmasında itirafçı olan Yunus Dolar ile Fikri Yalman, Mustafa Sabri Saklı, Uğur Erdoğan, Hasan Gözala, Mustafa İlhan, Sabahattin Artın, Mustafa Kumaş, Fuat Kömürcü ve İsmail Hakkı Günay'ın bir sonraki duruşma tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.

13 FİRARİ SANIĞIN İNFAZI BEKLENECEK

Hakkında yakalama kararı bulunan firari 13 sanığın infazının da beklenilmesine hükmeden heyet, bir sonraki duruşmanın 26, 27 ve 28 Kasım'da yapılmasına karar verdi.


Hrant Dink, Güncel

Kaynak: AA

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