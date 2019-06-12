DİNK CİNAYETİNDE MUAMMER GÜLER TANIK OLARAK DİNLENDİ (1)

GÜLER: "KORUMA TALEBİ OLMADI, OLSAYDI GEREKEN YAPILIRDI"

Haber-Kamera: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler "tanık" olarak dinlendi. İlk kez mahkemede tanıklık yapan Güler, kendilerine ne emniyet birimlerinden, ne de Hrant Dink tarafından koruma talebinde bulunulmadığını belirterek "Olsaydı gerekeni yapardık" dedi. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, cinayet öncesinde İstanbul Valiliği'nde yapılan görüşmeyi sorması üzerine Muammer Güler, söz konusu görüşmenin cinayetten bir hafta önce yapılmadığını, çok önce yapıldığını belirterek "Bu görüşme ile ilgili kamuoyu yanıltılmıştır, herhangi bir tehdit, gözdağı, baskı yoktur. Bu görüşmenin Hrant Dink'in öldürülmesiyle bir ilgisi yoktur" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muammer Güler'in açıklaması

-Genel ve detaylar



Kaynak: DHA