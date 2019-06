Dinlediğinizde Sizi Zamanda Yolculuğa Çıkartacak 23 Efsane Türk Film Müziği

Filmlerin olmazsa olmazlarından biri de arka planda yer alan müziklerdir. Bazıları sözlü şarkı bazıları ise sadece müzik olan bu özel film müzikleri, izleyiciye hangi duyguya girmesi konusunda da yön göstermektedir. Bir filmin en can alıcı noktasında arkada çalan bir müziğin insanın gözünden bir damla yaş akıtmakta itici güç olması gibi durumlar sıkça görünür.Bildiğiniz üzere kısa süre önce "En İyi Film Müzikleri" başlığı altında bir liste hazırlamıştık. Yabancı filmlere yer verdiğimiz listenin yorumlar kısmında fazlasıyla Türk filmi önerisinde bulunduğunuzu gördük. Biz de bu "film müzikleri" listesini bir seriye dönüştürme kararı aldık. Bu karar ışığında bugün sizlere Yeşilçam'dan günümüze en beğenilen film müziklerini listeledik. Unutmadan söyleyelim; listemiz belirli aralıklar sürekli güncellenecek. Eğer yeni güncellemede "kesinlikle yer almalı" dediğiniz film müzikleri varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.Son Güncelleme Tarihi: 22.06.2019En Büyük ŞabanDediğim gibi Cahit Oben ülkemizin en başarılı film müziği yapımcıları arasında yer alıyor. En Büyük Şaban filmi için yaptığı müzik bile tek başına bunu kanıtlıyor. Bizi kahkahalara boğan efsane oyuncu Kemal Sunal'ın en başarılı filmlerinden olan En Büyük Şaban'a da böyle bir müzik yakışırdı zaten.Babam ve OğlumTürk filmleri arasında Yeşilçam filmlerini bir kenarı bırakırsak en başarılı müzikler bana kalırsa Babam ve Oğlum'dadır. İlk çıktığı dönemde sayısız insanın gözlerindeki yaşı sömüren bu efsane film, bizlere aşk olmadan da başarılı Türk filmlerinin çekilebileceğini göstermiştir. Evanthia Reboutsika'nın hazırladığı film müzikleriyle en eşsiz Çağan Irmak filmlerinden biri olan Babam ve Oğlum, hala müzikleriyle, oyunculuklarıyla ve hikayesiyle ölmeden önce izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor.Aşk Tesadüfleri SeverMehmet Günsür ve Belçim Bilgin gibi oyuncularla çıktığı dönemde büyük ses getiren film, aşk filmlerini sevenlerin uğrak noktalarından biri oldu. Aralarında Müslüm Gürses gibi isimlerin de olduğu çok sağlam bir müzik listesine de sahip film, modern Türk sinemasının en iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.Canım KardeşimHollywood filmleri için Hans Zimmer ne ise Yeşilçam için de Cahit Oben odur. Severek izlediğimiz onlarca filmin müziğini yapan Oben, Canım Kardeşim filmine yaptığı müzikle ne kadar başarılı bir müzisyen olduğunu bizlere gösteriyor. Canım Kardeşim filminin o duygusal müziğini hatırlamayanınız yoktur herhalde.Selvi Boylum Al YazmalımTürk film müziklerini sıralayıp Cahit Berkay'ın Selvi Boylum Al Yazmalım için bestelediği bu efsane müziği koymasaydık sanırım liste "tamamlanmamış" olurdu. Türk sinema tarihinin en başarılı filmlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım, bu başarısını biraz da bu müziğe borçlu diyebiliriz.Unutursam FısıldaÇağan Irmak filmlerinin ülkemizde özel bir yeri bulunmakta. Standart aşk filmlerinden farklı olarak içerisinde kaliteli oyunculuklar, sağlam bir hikaye ve dram barındırmaktadır. Unutursam Fısılda da küçük bir ilçeden çıkıp müzisyen olan bir kızın hayat hikayesini bizlere sunuyor.Hababam SınıfıÖyle bir müzik düşünün ki sizi hem mutlu edebilsin, hem hüzünlendirebilsin. Yeşilçam'ın en üst sırasında yer alan, dönemin Avengers filmi olarak adlandırabileceğimiz Hababam Sınıfı'nın müziğinden bahsediyoruz. Melih Kibar imzası taşıyan Yıldızların Altında isimli müzik, bizim ve ebeveynlerimizin çocukluğunu aynı anda hissettiren eşsiz bir müzik.İncir Reçeliİncir Reçeli, günümüz Türk filmleri arasında en çok sevilen filmlerden biri. Öncelikle bizi Halil Sezai gibi bir müzisyenle tanıştırdı. Üstelik bunu yaparken uzun süre hafızalardan çıkmayan şarkıları da bizlere sundu.MüslümTürkiye'nin en büyük sanatçılarından, "BABA" lakaplı Müslüm Gürses'in hayat hikayesini anlatan Müslüm filmi, normal olarak müziksel anlamda adeta bir şölen ortamının oluşmasını sağladı. Müslüm Gürses'in ve dönemin efsane şarkılarının başarılı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken film, özellikle Timuçin Esen'in beğenilen oyunculuğu ve seslendirdiği şarkılarla ses getirdi.Kaybedenler KulübüPopüler kültürün bir başka çok sevilen filmi de Kaybedenler Kulübü olmuştur. Nejat İşler'in kendine bir hayran kitlesi kazanmasını sağlayan bu film, bazı güzel müzikleri bizlerle yeniden buluşturarak filmin kalitesini birkaç kat arttırmayı başarmıştır.Ah NeredeYeşilçam sinemasının en üst noktalarından biri olarak kabul edebileceğimiz Ah Nerede filmi, kendiyle aynı adı taşıyan müziğiyle hafızalarımıza kazınmıştı.Issız AdamIssız Adam, unutulmuş bir şarkıyı bizlerle buluşturan özel bir film. İlk çıktığı dönem çok büyük ses getiren film, Ayla Dikmen'in unutulmaya yüz tutmuş şarkısı "Anlamazdın"ı bizlere sunmuştur.Bizim AileMünir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda ve adını sayamadığımız tonlarca efsane ismi içinde barındıran ve aile olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bizlere gösteren enfes bir film.Devlerin AşkıBazı müzikler vardır ki hafızalarımızın en ücra köşelerinde kendilerine çok sağlam bir yer edinmişlerdir. Bu müzikleri tekrar dinlediğimiz an birden ortaya çıkıverirler. İşte Devlerin Aşkı film müziği de onlardan biri.Şark BülbülüBir ülkenin en küçüğünden en büyüğüne herkesin sevgisini kazanan sayılı sanatçılarından olan Kemal Sunal, kendi yüreğinin temizliğindenmidir bilinmez, oynadığı filmlerde her zaman çok kaliteli müzikler vardı. Şark Bülbülü de onlardan biriydi.Senden Bana KalanTürk film sektörü, bildiğiniz üzere aşk filmleri üzerine kurulmuştur. O sebeple film müzikleri de genel olarak bu çizgide ilerliyor. Senden Bana Kalan da daha önceden gördüğümüz zengin çocuk fakir kız hikayesi üzerinden insanların kalbini çalmayı hedefliyor. Ayna grubunun "Ölünce Sevemezsem Seni" şarkısı ise film için çok iyi bir tercih olmuş gibi duruyor.Çöpçüler KralıGünümüzde Duman gibi sanatçılar tarafından da cover çalışması yapılan müzik, Türk sinemasının en iyi filmlerinden birinde efsaneleşmişti. Kemal Sunal'ın politik filmlerinden biri olan Çöpçüler Kralı, müziği ile de aynı politik kimliğini konuşturmuştu.HülyaSelvi Boylum Al Yazmalım müziğini de yapan Cahit Berkay imzalı "Ayrılık" isimli müzik, Hülya filmini çok daha yukarılara çıkarmıştı. Her notasında insanın içine işleyen müzik, bizlere eşsiz bir deneyim sunmuştu.Listeyi yaptıktan sonra fark ettim ki Yeşilçam sineması müzik açısından son derece zenginmiş. Daha burada yer veremediğimiz sayısız film var. Listemizi güncellediğimizde bu filmi de ekleseniz güzel olur dediğiniz filmleri yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.